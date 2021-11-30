Артём, Приморский край, , 05:36 — REGNUM В Артёме Приморья утром 30 ноября местные жители заявили в полицию о том, что на женщину на улице напал медведь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Медведь

Читайте также: Раненный медведем красноярский охотник ждал помощи в тайге 20 дней

Позвонивший мужчина рассказал, что по улице Сиреневой бегает медведь. В результате нападения дикого животного женщина получила многочисленные травмы, её доставили в больницу, в реанимацию.

На место происшествия прибыли полицейские, Росгвардия, а также представители Охотнадзора.

«Территорию, где был замечен медведь и было нападение на человека — оцепили. Принимаются меры, направленные по обнаружению и поимке дикого животного. Поиски осложняются обильным снегопадом», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Богучанском районе Красноярского края полицейские приняли участие в спасении охотника, пострадавшего после встречи с медведем.