Москва, 30 ноября 2021, 05:24 — REGNUM В зале Победы Центрального музея Вооружённых сил (ВС) России 29 ноября состоялся торжественный приём школьников в кадетское братство, организованный и проведённый военнослужащими Управления коменданта охраны Минобороны РФ совместно с педагогами одной из московских школ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
После завершения торжественной части мероприятия, с новоиспечёнными кадетами была проведена экскурсия по музею.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября легендарное Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметило очередной, 77-летний день рождения.
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