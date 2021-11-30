Москва, , 05:24 — REGNUM В зале Победы Центрального музея Вооружённых сил (ВС) России 29 ноября состоялся торжественный приём школьников в кадетское братство, организованный и проведённый военнослужащими Управления коменданта охраны Минобороны РФ совместно с педагогами одной из московских школ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Кадеты Дарья Драй © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Кадеты дали торжественную клятву посвящения, пообещав с достоинством и честью нести это почетное звание, быть честными и дисциплинированными, уважительно относиться к товарищам и старшим, воспитывать в себе лучшие качества патриота и гражданина своей страны».

После завершения торжественной части мероприятия, с новоиспечёнными кадетами была проведена экскурсия по музею.

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