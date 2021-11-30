30 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Издательство «Наука», ведущее историю с 1727 года, три года подряд декларирует убытки, обрастает долгами и получило уже несколько исков о банкротстве. Куда смотрит министр Фальков?

Анастасия Степанова, , 07:38 — REGNUM Год науки в России может завершиться на неприятной ноте. Финансовые проблемы возникли у старейшего государственного научного издательства «Наука». Три года подряд оно несёт убытки, накапливая долги. В отношении ФГУП уже есть не до конца рассмотренный банкротный иск. Следующее заседание по нему намечено на 21 декабря 2021 года. ИА REGNUM выяснило подробности финансового положения издательства, ведущего историю с 1727 года.

Книги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под занавес Года науки, вероятно, нас ждёт оглушающий аккорд — банкротство старейшего научного издательства «Наука», — пишет телеграм-канал «Друид».

ИА REGNUM задалось вопросом, действительно ли всё так плохо на старейшем предприятии страны, как сообщается?

О ФГУП «Издательство «Наука»

ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр РАН «Издательство «Наука» или коротко ФГУП «Издательство «Наука» в своём нынешнем организационно-правовом формате существует с августа 1994 года. При этом издательство ведёт свою историю с 1727 года — с даты открытия в Санкт-Петербурге Академической типографии.

В годы Великой Отечественной войны издательство находилось в эвакуации — в Казани. Позднее оно переехало в Москву, где базируется и по сей день. На сегодня у «Науки» есть три полиграфических предприятия — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также книгораспространительская сеть — «Академкнига», работающая через собственные магазины в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Это огромный имущественный комплекс из зданий, земельных участков, оборудования и прочего. Лакомый кусок для многих. Ведь в Москве и Санкт-Петербурге здания издательства стоят на дорогостоящих землях.

С 2013 года ФГУП перешло в ведение Федерального агентства научных организаций, а потом Министерства науки и высшего образования РФ. Под «крылом» последнего оно и пребывает до сих пор.

Валерий Фальков Kremlin.ru

Министерством с января 2020 года руководит Валерий Фальков, который ранее был главой Совета ректоров вузов Тюменской области, депутатом областной Тюменской думы, а также главой совета молодых ученых и специалистов Тюменской области. И хотя Фальков на министерском посту не так давно, но не заметить, в каком финансовом положении оказалось старейшее научное издательство страны, даже за эти два года было бы затруднительно. Избирательная слепота?

Анализ финансовых отчётов за 2018−2020 годы показывает, что все эти три года ФГУП имеет чистые убытки: в 2018 году — 178,327 млн рублей, в 2019 году — 161,04 млн рублей, а в 2020 году — 108,66 млн рублей. При этом, если рассматривать выручку, в 2018 году она была 391,548 млн рублей, в 2019 году просела на 33% — до 262,871 млн рублей, а в 2020 году уменьшилась ещё на 13% до 228,452 млн рублей.

С сентября 2020 года ФГУП возглавляет Марат Бадашкеев. В ЕГРЮЛ за ним числится ликвидированный статус ИП в области права.

В системе «Контур. Фокус» уточняется, что у издательства «сумма исполнительных производств превышает 10% от годовой выручки и баланса» (к взысканию указано 329,3 млн рублей), а при анализе бухгалтерской отчётности зафиксированы несколько негативных индикаторов: снижение выручки два года подряд, убыточность три года подряд, отрицательные чистые активы, высокий уровень финансовой зависимости, низкая оборачиваемость кредиторской задолженности и низкая оборачиваемость запасов.

Если судить по базам арбитража, то крупных исков в 2020—2021 году к издательству не подавалось, но в целом претензии есть и от бизнес-партнёров, и от ресурсоснабжающих компаний.

Здание издательства «Наука» в Москве (сс) Retradazia

Заокеанский интерес

Между тем рассуждения о возможном банкротстве ФГУП возникли не на пустом месте. В 2018 году издательство «Наука» дважды пытались обанкротить, и если долг перед ООО «АБИТ» был погашен и дело прекратили, то второе дело до сих пор не завершено. Истцом в нём выступают сразу несколько кредиторов, в том числе производственный кооператив «Мидас», ФНС России, ООО «Охранное предприятие «АКИР», а также кипрская фирма «Гертал холдинг лимитед» (Gertal Holding Ltd). Следующее заседание по делу намечено на 21 декабря 2021 года. При этом часть банкротных претензий к ФГУП появилась в 2020—2021 годы.

В списке банкротящих ФГУП кредиторов особый интерес представляет компания Gertal Holding Ltd, которую связывают с издательством Pleiades Publishing Александра Шусторовича — бывшего жениха небезызвестной Ксении Собчак (дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой).

Читайте также: Приобщение к ценностям. В чём состоит бизнес «кровавой барыни» Собчак?

Как сообщала ранее газета «Коммерсант», между издательством «Наука» и структурами Pleiades конфликт начался в 2018 году. Одной из причин назывался конкурс на издание журналов РАН. По данным издания, контракт, на который рассчитывало госпредприятие, выиграла «дочка» Pleiades ИКЦ «Академкнига».

Стоит отметить: из действующих дочерних активов у ФГУП есть ООО «Маан» («Международное академическое агентство «Наука»), которое было учреждено в сентябре 1997 года. ФГУП принадлежит в нём 5% доли с 2016 года. Среди совладельцев отметилась и американская корпорация «Плеадес паблишинг. Инк», которая владеет 49% доли. Остальная часть числится как собственная доля компании.

Владимир Путин, Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Александр Шустерович на заднем плане Kremlin.ru

Как мы видим, у ФГУП на сегодня сохранились некоторые бизнес-связи с активами Шусторовича. А тот, в свою очередь, имеет ярко выраженный интерес к книгоиздательскому бизнесу в России.

Напрямую Шусторович отметился в качестве владельца как минимум четырёх книгоиздательских компаний России. Помимо этого, издательская группа Pleiades Publishing имеет также пару десятков «дочек». Особо стоит выделить ООО «Издательство «Академкнига/учебник». Данная компания создана в 2001 году, на 80% принадлежит ООО «Группа Плеадес» (доля Шусторовича — 52%) и американской компании Pleiades Publishing InC. При этом ООО выступало поставщиком почти 2,4 тыс. госконтрактов на общую сумму 422 млн рублей. Заказчиками были в том числе и региональные министерства науки и образования. В регионы компания с американским владельцем поставляла и поставляет учебники для российских школ, в том числе по основным предметам — русскому языку и математике. Например, в октябре 2021 года контракт с ООО подписала одна из школ Санкт-Петербурга, в которую закупались учебники «Литературное чтение» для третьего класса.

Возвращаясь к ситуации вокруг ФГУП «Издательство «Наука».

Если юрлицо будет признано банкротом, его активы будут проданы с молотка для формирования конкурсной массы. Здания, земли, оборудование и налаженная книжная сеть — довольно лакомый кусок. А первый интересант, как мы видим, уже появился.