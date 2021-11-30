Михайловский район, Приморский край, , 05:18 — REGNUM В Приморье с начала года произвели почти 22 тыс. тонн свинины — основной вклад в продовольственную безопасность края внесли резиденты ТОР «Михайловский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Свинина Meditations

Читайте также: В Ростове-на-Дону мясо подорожало на 30%, курица — на 54%

По информации минсельхоза, в Приморье насчитывается более 331 тыс. свиней. Поголовье увеличилось к уровню прошлого года на 128%.

«На 1 ноября производство свинины в хозяйствах всех категорий составило 21,8 тыс. тонн, что почти в два раза больше аналогичного уровня 2020 года. Такого роста удалось достичь, в том числе, благодаря увеличению поголовья на предприятиях «Русагро» и «Мерси Трейд» до 183 тыс. и 103 тыс. свиней соответственно», — пояснили специалисты.

Отмечается, что «Русагро» запустила в ТОР «Михайловский» крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству свинины. На предприятии будут выпускать не менее 80 тыс. тонн мяса в год, что позволит обеспечить жителей края натуральной охлажденной продукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону зафиксирован резкий рост стоимости мяса свинины и говядины — примерно на 30%. Однако наиболее цены выросли на мясо кур — на 54%.