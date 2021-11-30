Манила, , 05:13 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Землетрясение Zeml.info

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в четырех километрах к северо-востоку от населенного пункта Губернатор Дженерозо. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 30 километров. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере Перу. Его эпицентр находился в 45 километрах от города Барранка. В результате происшествия пострадали 16 человек, погиб один ребенок.