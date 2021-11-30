Благовещенск, , 05:13 — REGNUM Директор золотодобывающего предприятия «Коболдо» привлечен к административной ответственности за загрязнение ручьёв Бабушкин и Гербичан. Золотодобытчик сливал в водоёмы отходы от промывки драгметаллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Добыча золота Iamgold

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Загрязнения зафиксированы в Зейском и Селемджинском районах. Русла ручьёв должны были быть отведены от места работ по золотодобыче, но этого не было сделано.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности, назначив штрафы в 310 тыс. рублей. Кроме того, предприятие вынудили оплатить ущерб, нанесённый рекам Амурской области, который оценили в 28 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов письменно попросил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко запретить выдавать лицензии на добычу в регионе россыпного золота. Мораторий он предлагает ввести с 2022 года на пять лет. Аргументами для введения запрета Василий Орлов назвал развитие негативных проявлений в сфере золотодобычи и отсутствие положительной динамики прироста балансовых запасов россыпного золота.