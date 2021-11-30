Красноярск, 30 ноября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Во вторник, 30 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −1… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Gwydion M. Williams Гололедица

В 08:50 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 30 ноября на 1 декабря ожидается до −5… −3 °C, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В среду, 1 декабря, в Красноярске до −5… −3 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −5… −4 °C.

В четверг, 2 декабря, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём и до −2… +0 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 ноября на юге-западе Эвенкийского муниципального района (МР) ожидается сильный снег. На юге Туруханского района местами порывистый северо-западный ветер до 15−18 м/с, метель. В Хакасии порывистый юго-западный ветер до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица.

30 ноября — 3 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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