Артём, Приморский край, 30 ноября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Рекомендацию не выходить из дома без особой необходимости получили после нападения бурого медведя на женщину жители города Артём. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба администрации Артёмовского городского округа.

Медведь

Свободно бегающий бурый медведь был замечен на улицах города, а затем поступила информации о нападении животного на женщину. Пострадавшая была госпитализирована с рваными ранами. Всем жителям города предписывается соблюдать осторожность и не выходить из дома без особой необходимости.

Полиция и центр «Тигр» занялись организацией отлова медведя. Власти города просят жителей в случае, если они заметят животное, немедленно звонить в полицию, либо в службу 112.

Ранее ИА REGNUM сообщало о раненом медведем охотнике, которому пришлось ждать помощи в тайге около 20 дней.