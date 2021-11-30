Москва, , 04:46 — REGNUM В России от гриппа вакцинировалось более 54,9 млн граждан, что составляет 37,6% от общей численности населения. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Грипп Med-instrukcia.ru

пресс-служба Роспотребнадзора «По состоянию на 26 ноября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 54,9 млн человек, что составляет 37,6% от численности населения страны».

В сообщении ведомства отмечается, что в стране за последнюю неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но эпидемические пороги заболеваемости по совокупному населению остаются превышены в 46 регионах. При этом в общей структуре выявленных респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одновременное применение вакцин от гриппа и COVID-19 увеличивает эффективность обеих препаратов.

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