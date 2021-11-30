Сеул, 30 ноября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3032 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 3003 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее продолжается рост числа пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии. В частности, по состоянию на 30 ноября в стране числится 661 такой пациент. Это рекордный с начала пандемии показатель по республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 447 230. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3624 человека.