Мехико, 30 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Как минимум девять человек пострадали при падении воздушного шара на шоссе в Мексике. Об этом 29 ноября сообщает издание Milenio.

Воздушный шар

Инцидент произошёл в районе археологической зоны Теотиуакан в штате Мехико, излюбленном месте для иностранных туристов. Предполагается, что во время запуска воздушного шара мог произойти отказ оборудования.

Пострадали четверо женщин и пять мужчин. Самому молодому пострадавшему 28 лет, самому старшему из пострадавших туристов 69 лет. Все туристы были госпитализированы с переломами и ушибами в местные больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушном шаре с пассажирами, который сорвало с троса и унесло в море в городе Сочи.