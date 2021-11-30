Аддис-Абеба, , 04:25 — REGNUM Сокращение численности слонов в заповеднике Бабилле в Эфиопии может быть связано с увеличением количества нелегальных поселений на его территории, сообщает пресс-служба британского Оксфордского университета.

Слон

«Ситуация в заповеднике Бабилле является критической. Сейчас на его территории обитает 250 слонов. Если проблемы с проникновением человека в их среду обитания не будут решены в самое ближайшее время, то на территории заповедника скоро не останется ни одного слона», — говорится в сообщении.

По данным исследователей, численность африканских слонов в заповеднике значительно сократилась за прошедшие 15 лет. При этом экологи утверждают, что гибели животных способствует не только большое число браконьеров, но и появление нелегальных поселений в заповеднике Бабилле.

Предполагается, что сами жители этих поселений не ведут охоту на слонов. Однако они ограничили животным доступ к воде и пище, что создало проблемы для выживания млекопитающих.