Краснодар, 30 ноября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе с вином площадью около тысячи кв. метров произошёл в Краснодарском крае. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Возгорание произошло вечером 29 ноября на винном складе в станице Вышестеблиевской. Уточняется, что пожар вспыхнул на крыше склада. В ликвидации пожара принимали участие 52 человека и 17 единиц техники.

Локализация пожара была объявлена в 22:13мск, открытое горение было ликвидировано в 22:58 мск. Пострадавших при пожаре нет, причины и обстоятельства возникновения пожара, а также размеры материального ущерба устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате пожара на заводе в Чебоксарах.