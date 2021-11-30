Южно-Сахалинск, , 03:59 — REGNUM На Сахалин и Курилы надвигается мощный циклон, который принесёт в островной регион сильный снег и ураганный ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Метель Goodfon.ru

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Непогода будет бушевать на островах 1 и 2 декабря. По данным регионального управления Росгидромета, на Сахалине ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере Сахалина 2 декабря возможен сильный снег с метелью, порывы ветра будут достигать ураганных — 33−35 м/с. В Южно-Курильском и Курильском районах южный ураганный ветер ожидается 1 декабря.

На реках регионах прогнозируется резкий подъём воды — на 0,5−1,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на въезд большегрузного автотранспорта введён в связи с приходом снежного циклона во Владивостоке.