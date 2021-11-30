Москва, 30 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Молодежный форум «Наследие» собрал порядка 30 тыс. участников. Об этом 30 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

(сс) hamonazaryan1 Онлайн

Мероприятие проходило с 25 по 27 ноября в онлайн-формате. Форум включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. В центре внимания участников были вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

«За четыре года аудитория форума кратно выросла. Если в 2018-м он привлек менее тысячи участников, то в этом году — уже более 30 тысяч. Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов. Заметно расширился и экспертный состав — своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики», — сказала Сергунина.