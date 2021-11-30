Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ригу для участия в министерской встрече НАТО. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в своём Twitter.

Энтони Блинкен U.S State Department

Отмечается, что Блинкен прибыл в Ригу, чтобы встретиться со своим латвийским коллегой и принять участие в министерской встрече НАТО. Здесь госсекретарь Госдепа проведёт несколько двусторонних встреч с коллегами из стран-союзников. К встрече с Блинкеном уже готовятся латвийский президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств проведут обсудят вопросы приверженности Латвии и США делу НАТО и трансатлантической безопасности. Также они обсудят вопросы улучшения координации для решения глобальных задач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Блинкен запланировал визит в Латвию и Швецию.

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