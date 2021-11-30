Краснодар, , 03:45 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края признал банкротом главу фермерского хозяйства Аллу Громыко, данные которой совпадают с данными супруги бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко. Решение судьи Алферовской ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Вердиктом суда было завершено наблюдение и в деле перешли к конкурсному производству сроком на полгода. Следующее заседание, на котором заслушают отчёт о ходе процедуры, намечено на 16 мая 2022 года. Конкурсным управляющим утверждена Виктория Тихомирова. Долги Громыко превышают 0,5 млрд рублей.

Напомним, инициатором банкротных дел в отношении Аллы Громыко и её супруга стал «Россельхозбанк». В отношении главы семьи пока действует первый этап в процедуре банкротства.

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В активе Аллы Громыко, помимо фермерского хозяйства, также компания «Кубанский осётр» и банкротящийся актив — ООО «Новые аграрные технологии». 16 ноября 2021 года в ЕГРЮЛ также появилась запись о прекращении деятельности как ИП, которое работало в сфере искусственного воспроизводства морских биоресурсов.

Семья Громыко имеет тесные связи с семьей бывшего министра сельского хозяйства России и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, которая ведёт активный бизнес в регионе.

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