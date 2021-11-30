Киншаса, , 03:32 — REGNUM Не менее 20 человек погибли в результате нападения на лагерь для перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба гуманитарной миссии ООН.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что инцидент произошел в районе города Дродро. В результате нападения погибли 20 человек, еще несколько получили различные ранения. В ООН обеспокоены, что множество людей в ДРК не могут получить доступ к гуманитарной помощи из-за постоянных нападений. В организации также осудили атаку и назвали ее нарушением международного права.

В связи с произошедшим в ООН призвали власти ДР Конго принять срочные меры по защите перемещенных граждан. Отмечается, что в провинции Итури в ДРК содержатся около 1,7 млн перемещенных лиц.