Северо-Курильск, Сахалинская область, , 03:29 — REGNUM В Тихом океане вблизи Курильских островов (Сахалинская область) 30 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Северо-Курильск Victor (rdfr) Morozov

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился вблизи северокурильского острова Парамушир. Их очаг залегал на глубине 49 километров.

Отмечается, что местные жители колебаний почвы не ощутили, пострадавших и повреждений зданий нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Перу в результате землетрясения магнитудой 7,5 погиб трёхлетний ребёнок.

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