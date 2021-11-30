Северо-Курильск, Сахалинская область, 30 ноября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В Тихом океане вблизи Курильских островов (Сахалинская область) 30 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Victor (rdfr) Morozov Северо-Курильск

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился вблизи северокурильского острова Парамушир. Их очаг залегал на глубине 49 километров.

Отмечается, что местные жители колебаний почвы не ощутили, пострадавших и повреждений зданий нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Перу в результате землетрясения магнитудой 7,5 погиб трёхлетний ребёнок.