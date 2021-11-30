Париж, , 03:25 — REGNUM Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поздравил нападающего команды Лионеля Месси с вручением «Золотого мяча» на своей странице в Twitter.

Лионель Месси Hoyenfutbol.com

«Лео творит историю футбола. Как и все наши болельщики по всему миру, мы рады видеть одного из величайших игроков всех времен в «красно-синей» футболке», — говорится в его сообщении.

Аль-Хелаифи назвал аргентинского футболиста «большой гордостью» клуба «ПСЖ» и выразил ему свою признательность.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения награды «Золотой мяч» прошла 29 ноября в Париже. Лионель Месси стал её обладателем в седьмой раз.

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