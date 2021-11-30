Набережные Челны, Татарстан, 30 ноября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил крупный финансовый иск от Министерства промышленности и торговли России. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ООО «Кама-Трейд Татарстан», передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 29 ноября 2021 года. Сумма претензий — 14 792 979,35 рубля.

Помимо этого, в арбитраже на сегодня находится не рассмотренный банкротный иск «Промсвязьбанка» к этому же предприятию. Он был подан 26 ноября 2021 года, но пока к производству не принят. Сумма претензий — 40,65 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 2007 года и прописана в Набережных Челнах, работает в сфере обработки металлов и нанесения покрытий на металлы. Уставный капитал — почти 12 млн рублей. Директор и владелец — Андрей Бредихин. В компании работают около 100 человек.