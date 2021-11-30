Штат Миссури, США, 30 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Действие постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 медиков было приостановлено судом Восточного округа Миссури в десяти штатах США. Соответствующее решение было размещено 29 ноября в электронной базе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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В документе сказано, что ответчик в лице правительства должен прекратить исполнение или принуждение к обязательной вакцинации медицинских работников штатов Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг. Окружной суд принял решение, заслушав доводы истцов и приняв во внимание, что данное постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом США.

Напомним, в начале ноября Белый дом выпустил постановление, согласно которому 84 млн сотрудников частных компаний были обязаны сделать прививки от COVID-19, либо постоянно сдавать анализы. Срок выполнения был назначен до 4 января 2022 года. Вакцинироваться были должны в том числе работники сферы здравоохранения, в общей сложности 17 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Нью-Йорке признал законным право религиозных медработников на отказ от вакцинации от коронавируса.