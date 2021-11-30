Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Представители Республиканской партии США заблокировали быстрое принятие в Сенате Конгресса оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Об этом 29 ноября сообщается на сайте законодательного органа.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе голосования по прекращению дебатов не удалось набрать необходимых 60 голосов из 100. Ранее республиканцы заявили, что заблокируют приятие указанного закона, чтобы обсудить «российскую угрозу», а также поставки оружия на Украину и санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября американский сенатор-демократ Роберт Менендес предложил ввести санкции в отношении России на случай «вторжения на Украину».

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