Москва, 30 ноября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В 2021 году офшор Yandex N. V., через который компании дивизиона «Яндекса» работают в РФ, завершил ещё две крупные сделки. Под контроль нидерландской компании ушёл банк «Акрополь» и акции Axelcroft Limited (известны как группа «Везёт»). При этом ещё в 2020 году ФАС РФ отказывалась согласовывать сделку между компанией дивизиона «Яндекса» и группой «Везёт», обосновав решение тем, что это приведёт к концентрации в одних руках 70% рынка агрегаторов такси. Но спустя год сделка всё же была завершена. Об этом сообщается в отчёте Yandex N. V., размещённом в открытом доступе в конце ноября 2021 года.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс»

Приобретение 100% доли в коммерческом банке «Акрополь» было завершено 16 июля 2021 года. Компания получила все лицензии банка, включая универсальную банковскую лицензию.

Также в начале февраля 2021 года иностранная компания, аффилированная с «Яндекс», — MLU B. V. — заключила соглашение о покупке акций с Fasten CY Limited и завершила приобретение 100% акций компании Axelcroft Limited и ее дочерних активов. Последние представляют собой бизнес по перевозке пассажиров и грузов Vezet Group. В отчёте заявлялось, что сделка позволит компании укрепить свои позиции в регионах России.

Напомним, в России «Яндекс» работает через офшоры — зарегистрированные в Нидерландах фирмы, среди бенефициров которых отметился миллиардер Аркадий Волож. Известно, что он ранее для себя и своей семьи оформил паспорта Мальты.

В РФ к ряду компаний из дивизиона IT-гиганта на сегодня есть многочисленные претензии как от клиентов, так и от надзорных органов. В том числе в сфере трудового права, антимонопольного законодательства и правил перевозок. В арбитраже продолжается рассмотрение спора о дискриминации «Яндексом» сторонних сервисов в поисковике.

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