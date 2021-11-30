Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Пользователи в США сообщили о неполадках в работе сервиса потокового видео Netflix. Об этом 30 ноября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Согласно данным сервиса, 55% пользователей испытывают трудности с просмотром видео. Ещё 28% сообщили о сбоях в работе приложения, а у 17% возникли сложности при работе с сайтом.

О незначительных сбоях в работе Netflix сообщили и пользователи из Канады.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».

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