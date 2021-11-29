В США пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса Netflix
Вашингтон, 30 ноября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Пользователи в США сообщили о неполадках в работе сервиса потокового видео Netflix. Об этом 30 ноября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Brian Cantoni
Пульт Netflix
Согласно данным сервиса, 55% пользователей испытывают трудности с просмотром видео. Ещё 28% сообщили о сбоях в работе приложения, а у 17% возникли сложности при работе с сайтом.
О незначительных сбоях в работе Netflix сообщили и пользователи из Канады.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте».