Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Операцию в Черном море возобновил американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51), 29 ноября сообщил на своем сайте Шестой флот США.

USS Arleigh Burke Mavi.mil

28 ноября корабль покинул болгарский порт Варна, визит в которой совершался с целью демонстрации приверженности американских вооруженных сил своим союзникам — блоку НАТО и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Arleigh Burke вошел в акваторию Чёрного моря. За ракетным эсминцем США следит Черноморский флот РФ.

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