Пекин, 30 ноября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Соединенным Штатам следует снять с Ирана все санкции, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цзюнь в ходе заседания комиссии по СВПД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Представитель Ван Цзюнь на заседании совместной комиссии по СВПД подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным правильным способом разрешить иранский ядерный вопрос и что США должны снять все санкции, противоречащие СВПД, против Ирана и третьих сторон, в том числе против Китая», — говорится в сообщении.

Представитель Китая подчеркнул, что Пекин всегда поддерживал ядерную сделку по Ирану и прилагал все возможные усилия для диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о неготовности Ирана к прямому диалогу с США по вопросам возобновления СВПД. По его словам, Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран и использовать санкции.