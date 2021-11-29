Лима, 30 ноября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. На севере Перу в результате произошедшего 28 ноября землетрясения магнитудой 7,5 погиб трёхлетний ребёнок. Об этом руководитель управления по здравоохранению департамента Амасонас Элиас Бооркес 29 ноября сообщил в эфире радиостанции RPP.

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Элиас Бооркес «У нас есть один погибший — ребёнок, которому было три года и 10 месяцев».

По словам чиновника, трагедия произошла в провинции Кондорканки. Ребёнок во время подземных толчков оказался завален досками и умер от полученных травм.

По предварительным данным, в результате землетрясения, эпицентр которого располагался в 45 километрах к северо-западу от города Барранка (около пяти тысяч жителей), пострадали 16 человек, оказались разрушены более 100 зданий и ещё порядка 1000 получили повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы на западе Колумбии.