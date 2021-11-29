Бамако, 30 ноября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Четыре военно-транспортных вертолета Ми-171 были переданы Россией малийским вооруженным силам, 29 ноября сообщили в пресс-службе посольство РФ в Мали и Нигере.

2016-Antique-2016 Вертолёт Ми-171Ш

Официальная церемония передачи состоялась 26 ноября. В ней приняли участие президент переходного периода Мали Ассими Гоита и премьер-министр страны Шогель Маига.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министерство обороны Эстонии объявило, что эстонские инструкторы в Мали, которые находятся в стране в рамках миссии ЕС, приступили к обучению учебной роты, состоящих из малийских солдат.