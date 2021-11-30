Владивосток, , 02:25 — REGNUM Запрет на въезд большегрузного автотранспорта введён в связи с приходом снежного циклона во Владивостоке. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба мэрии города.

Снегопад

В городе ожидается сильный снег, в первой половине дня мокрый, во второй половине дня он перейдёт в снегопад. Ожидается выпадение до 30 мм осадков, высота снежного покрова может достигнуть 40 см. При этом прогнозируется понижение температуры и сильный ветер, отдельные порывы до 32 м/сек.

По улицам Владивостока запрещено движение большегрузного транспорта, для движения автотранспорта закрыт самый крутой спуск в городе — улица Капитана Шефнера. Жителей города просят не выезжать на дороги на личном автотранспорте. Дороги в городе обрабатываются реагентами, для уборки снега мобилизованы более 330 рабочих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Приморского края 30 ноября и 1 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия.

Читайте ранее в этом сюжете: Приморье накроет особенный циклон