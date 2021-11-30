Киев, , 02:17 — REGNUM Украинская армия существенно укрепилась и сможет «ответить на удар России» при необходимости, заявил 29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Если Москва решит вторгнуться, Украина определенно даст отпор. Мы полны решимости защищать нашу землю, и наша страна стала намного выносливее, а наша армия несравненно сильнее, чем была в 2014 году», — сказал глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что Россия способна начать военную операцию «в мгновение ока», поскольку у границ Украины сосредоточено «более 40 батальонных тактических групп», а численность личного состава насчитывает 115 тыс. человек.

В ходе своего выступления министр призвал партнёров Украины разработать «пакет сдерживания», который будет включать политические, экономические меры и ослабит желание России проявлять агрессию.

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