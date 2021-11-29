Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Четверо детей и пожилая женщина стали жертвами стрельбы в американском Ланкастере (штат Калифорния), сообщает пресс-служба полицейского управления Лос-Анджелеса.

Оружие США

По ее данным, полицейские прибыли на вызов, сообщавший о стрельбе в жилом доме. На месте происшествия они обнаружили четверых детей с огнестрельными ранениями, а также пожилую женщину. Все раненые погибли на месте происшествия. Отмечается, что полиция задержался 29-летнего мужчину, который являлся отцом детей и пасынком погибшей женщины. По факту убийства ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября неизвестный открыл огонь по людям в торговом центре в городе Дарем в США. В результате стрельбы ранения получили три человека, среди них один ребенок. Полицейские арестовали одного из подозреваемых.