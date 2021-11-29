Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Отсутствие достаточного количества доз вакцин от COVID-19 в африканских странах позволяет коронавирусу свободно распространяться и мутировать, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 29 ноября в ходе видеообращении к участникам Форума сотрудничества «Китай — Африка».

Африка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Он отметил, что континент отстает от других по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции. Генсек отметил, что только 10% населения Африки полностью привилось от COVID-19. По мнению Гутерреша, такая ситуация является «позором».

Кроме того, глава ООН подчеркнул, что появление новых штаммов SARS-CoV-2 таит угрозу не только для африканских стран, но и для всего мира. Он вновь призвал мировое сообщество проявить глобальную солидарность, чтобы победить пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Associated Press распространило информацию о том, что американская фармкомпания Moderna предоставит странам Африки около 110 млн доз своей вакцины от COVID-19 «по самой низкой цене».