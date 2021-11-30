Вашингтон, 30 ноября 2021, 02:10 — REGNUM Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать численность своих воинских подразделений вблизи российско-украинской границы. Об этом он сказал 29 ноября в ходе регулярного брифинга для журналистов.
Представителя американского оборонного ведомства попросили прокомментировать сообщения о том, что рядом с российско-украинской границей якобы концентрируются российские военнослужащие. По словам Кирби, США «продолжают с большой тревогой» наблюдать за передвижениями российских воинских частей вблизи границы с Украиной и «продолжают призывать Россию быть более транспарентной» в отношении своих действий и намерений.
Как сообщало ИА REGNUM, врио помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что минобороны США собираются укрепить свои возможности по сдерживанию России в Европе.
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