Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать численность своих воинских подразделений вблизи российско-украинской границы. Об этом он сказал 29 ноября в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Джон Кирби Politico.com

Представителя американского оборонного ведомства попросили прокомментировать сообщения о том, что рядом с российско-украинской границей якобы концентрируются российские военнослужащие. По словам Кирби, США «продолжают с большой тревогой» наблюдать за передвижениями российских воинских частей вблизи границы с Украиной и «продолжают призывать Россию быть более транспарентной» в отношении своих действий и намерений.

Джон Кирби «Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил».

Как сообщало ИА REGNUM, врио помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что минобороны США собираются укрепить свои возможности по сдерживанию России в Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон заявил о намерениях сдерживать Россию в Европе