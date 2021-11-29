Вьентьян, 30 ноября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Лаоса Пханкхам Вибхаван приехал в Камбоджу для обсуждения сотрудничества между странами, а также восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.

(сс) beejees Статуи на территори Ангкор-Вата. Камбоджа

Сообщается, что в ходе визита Вибхаван встретится с камбоджийским коллегой Хун Сеном и проведет переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Обсуждаться будут вопросы инвестиций, торговли, образования, культуры и туризма.

«В ходе переговоров Хун Сен намерен предоставить пожертвование в виде 13 млн долларов США и 500 000 вакцин против COVID-19 компании Sinovac», — отметили в аппарате главы правительства Камбоджи.

Отмечается, что Вибхаван стал первым иностранным лидером, посетившим Камбоджу с начала пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что визит главы лаосского правительства стал возможен благодаря снижению заболеваемости COVID-19 на камбоджийской территории.