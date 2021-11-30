Москва, , 01:49 — REGNUM Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России, эпидпорог остаётся превышен в 46 регионах страны. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

В период с 22 по 28 ноября в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей года. По совокупному населению пороги заболеваемости остаются превышенными в 46 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослого населения и подростков.

Также отмечается, что в России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, в стране привито более 54,9 миллиона человек, это составляет 34,6% от общей численности населения России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффекте одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19.

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