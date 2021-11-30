Багдад, , 01:45 — REGNUM Иракский следственный комитет, занимающийся расследованием покушения на премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, пока не смог определить организаторов и исполнителей нападения, передает телеканал Al Arabiya.

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По его данным, советник главы правительства Ирака по нацбезопасности Касем аль-Араджи на пресс-конференции показал видео с места событий и подробной хронологией. Однако пока следователям не удалось выявить нападавших, а также организаторов покушения. При этом аль-Араджи подтвердил, что для покушения использовался беспилотник.

Пока по делу арестованы двое генералов и шесть других офицеров иракской армии. Против них возбуждены дела по служебной халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября неизвестные совершили покушение на главу правительства Ирака, используя заминированный беспилотник. Они атаковали резиденцию премьер-министра, которая находится в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.