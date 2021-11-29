Париж, 30 ноября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе. Торжественная церемония награждения футболистов прошла 29 ноября в Париже.

(сс) Nicholas Gemini Лионель Месси в составе футбольного клуба «Барселона»

Второе место по итогам сезона занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Третье место — итальянец Жоржиньо из «Челси».

Комментируя свою победу, Месси заявил, что пока не думает о восьмом мяче.

«У меня начался новый этап, я сменил клуб. Теперь я живу в новом городе, и это дает мне силы для борьбы за новые цели», — сказал он.

По словам аргентинца, занявший второе место Левандовски также заслуживает престижной награды. «Роберт, ты заслуживаешь «Золотого мяча». В прошлом году все были согласны с тем, что ты должен был стать обладателем этой награды», — сказал Месси.

В минувшем сезоне аргентинский футболист забил 38 голов в 47 матчах за испанскую «Барселону». В июле футболист вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки. Летом 34-летний Месси покинул каталонский клуб и перешел в ПСЖ.