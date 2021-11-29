Богота, 30 ноября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы 29 ноября на западе Колумбии, сообщила на своем сайте Геологическая служба США.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение (фрагмент). 1928

Эпицентр землетрясения находился в 81,3 км к юго-западу от города Армения (департамент Киндио), а его очаг залегал на глубине 118,8 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате чего пострадали десять человек.