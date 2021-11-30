Лондон, , 01:18 — REGNUM Стелс-истребитель F-35B Королевских ВВС упал в Средиземное море во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth. Видеозапись инцидента 29 ноября опубликовал британский журналист Себ Хаггарт на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/sebh1981/status/1465351592018956288

На кадрах показано, что при попытке оторваться с палубы авианосца самолёт падает в море.

«Что ж, слава богу, он все еще с нами! Это все, что я могу сказать», — написал Хаггарт в комментарии к видео.

Инцидент произошёл ещё 18 ноября. Тогда британские СМИ сообщали, что причиной падения самолёта стала оставленная пластиковая заглушка двигателя.

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