Вашингтон, 30 ноября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Американская экономика может пострадать из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на слушаниях в Конгрессе США, 29 ноября сообщили в пресс-службе Конгресса США.

Джером Пауэлл

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По его мнению, складывающаяся ситуация угрожает падением уровня трудоустройства и экономической активности в США, а также ростом инфляции. Кроме того, экономика страны рискует столкнуться с разрывом цепочек поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент США Джо Байден заявил, что появление штамма «Омикрон» не является поводом для «паники». Однако, по его словам, ситуация требует «беспокойства».

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