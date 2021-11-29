Шкодер, Албания, 30 ноября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. В квартале албанского города Шкодра Василь Шанто 29 ноября в 18:15 по местному времени в прозвучали выстрелы. Ранен оказался бывший мэр города Велипоя Пашко Уйка.

Цитата из х/ф «Ленин в 1918 году». Реж. Михаил Ромм. 1939. СССР Перед покушением

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, 64-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент выстрела его сопровождала супруга, которая утверждает, что не слышала стрельбы.

По версии следствия, на оружие был установлен глушитель. Покушение связывают с работой Уйко на посту мэра, относящейся к правам собственности. Политик представлял Социалистическую партию Албании на посту мэра Велипои с 2011 по 2015 год, ранее был депутатом парламента Албании.