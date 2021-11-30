Приштина, , 01:32 — REGNUM Бывший депутат парламента Косово Даут Харадинай, брат бывшего премьер-министра Косово и лидера Армии освобождения Косово Рамуша Харадиная, 29 ноября посетил родственников жертв погибших в результате расстрела неизвестным школьного автобуса в деревне Глоджан.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что надеется, что он надеется, что рука албанца не причастна к этому преступлению.

В 19:00 по местному времени неизвестный расстрелял школьный автобус. Погибли две девушки и водитель. Преступник скрылся, за информацию о нем полиция предлагает 20 тысяч евро.

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