Приштина, Сербия, 30 ноября, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Косово Даут Харадинай, брат бывшего премьер-министра Косово и лидера Армии освобождения Косово Рамуша Харадиная, 29 ноября посетил родственников жертв, погибших в результате расстрела неизвестным школьного автобуса в деревне Глоджан.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что он надеется, что рука албанца не причастна к этому преступлению.

В 19:00 по местному времени неизвестный расстрелял школьный автобус. Погибли две девушки и водитель. Преступник скрылся, за информацию о нем полиция предлагает 20 тысяч евро.