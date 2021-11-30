Абуджа, , 00:54 — REGNUM Не менее 11 человек погибли в результате побега заключенных из тюрьмы в штате Плато в центральной части Нигерии, заявил официальный представитель нигерийской исправительной службы Фрэнсис Еноборе в ходе пресс-конференции.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, на исправительное учреждение напала группа вооруженных боевиков. Бандиты убили одного из охранников и девятерых заключенных. Также пострадали не менее семерых человек. В ходе перестрелки удалось ликвидировать одного из боевиков.

Отмечается, что в результате нападения из тюрьмы сбежали 262 заключенных. Из них десятерых удалось задержать по горячим следам, остальные 252 осужденных остаются на свободе. Еноборе добавил, что ситуация в настоящее время находится под контролем, сбежавших преступников разыскивают силовики.