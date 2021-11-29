Квебек, Канада, 30 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Первый в регионе случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в канадской провинции Квебек, 29 ноября передал телеканал CTV со ссылкой на главу регионального минздрава Кристиана Дюбэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это уже третий обнаруженный в Канаде носитель такого варианта SARS-CoV-2. Другой информации по указанному случаю не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в канадской столице Оттаве зафиксировали первые два случая заражения штаммом «Омикрон» среди людей, которые прибыли в страну из Нигерии.