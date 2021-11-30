Загреб, , 00:54 — REGNUM Вечером 29 ноября, в 17:05 по местному времени, автоперевозчик с македонскими номерами перевернулся на 130 километре трассы A3 Брегана-Липовац в Хорватии. Об этом сообщило македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Автоперевозчик перевозил несколько легковых автомобилей, которые упали с платформы. Шофер грузового автомобиля жив, но ранен. Водителя допрашивают полицейские. Согласно показаниям свидетелей, шофер был в сознании в момент происшествия.

Напомним, 23 ноября македонский туристический автобус загорелся на трассе «Струма» в Болгарии. 45 человек погибли, семеро выжили, но получили ранения. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

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