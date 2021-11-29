Рабат, 30 ноября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Африканские страны не должны закрывать границы перед Южно-Африканской Республикой (ЮАР), несмотря на распространение штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября заявил президент Сенегала Маки Саль, выступая на Форуме китайско-африканского сотрудничества (FOCAC).

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Африке

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"Границы континента не должны быть закрыты для таких стран, как ЮАР», — призвал президент Сенегала и отметил, что власти африканских стран должны сохранять «бдительность в отношении соблюдения ограничительных мер».

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил работу учёных ЮАР по выявлению штамма коронавируса «Омикрон» и поблагодарил власти этой страны за оперативные действия по распространению информации об инфекции.